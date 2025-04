Földrengések sorozata rázta meg Isztambult, a legerősebb 6,2-es volt

Gyors egymás utánban három földrengés rázta meg Isztambul környékét – közölte a BBC a törökországi hatóságokra hivatkozva.

A Német Geotudományi Kutatóközpont (GFZ) szerint a legerősebb földrengés erőssége 6,02 volt, és 10 km-es mélységben volt. A BBC közlése szerint áldozatokról egyelőre nincs hír.

Nem sokkal később – mint a BBC írta – , további három rengést rögzítettek a műszerek Isztambul környékén, ismét Büyükçekmece kerületében.

A belügyminiszter szerint a rengést nemcsak Isztambulban, hanem a környező tartományokban is érezték.

A rengésekről már több videó is felkerült a közösségi oldalakra.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025