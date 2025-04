A román korrupcióellenes ügyészség 60 napra eltiltotta hivatalától Marosvásárhely polgármesterét

Hatvan napra eltiltották polgármesteri feladatainak gyakorlásától Soós Zoltánt, Marosvásárhely elöljáróját, közölte hétfőn este a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal sajtóosztálya. Mint írták, a román Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Maros megyei kirendeltsége „újabb jogi intézkedést hozott a város polgármesterével kapcsolatban”, de Soós Zoltán meg fogja fellebbezni a döntést. A polgármesteri hivatal irányítását Kovács Mihály Levente RMDSZ-es alpolgármester veszi át.

Soós Zoltán Facebook-oldalán „nehezen érthetőnek” nevezte a döntést, mely szerinte azokat is érinti, akik megtisztelték bizalmukkal. Közölte: a DNA által most kifogásolt “tényeket” a bíróság már megvizsgálta, és nem talált kivetnivalót.

Most azonban újra előkerülnek, átértelmezve, új jelentést kapva, mintha ürügyként szolgálnának. Fájdalommal, de józan is felmerül bennem a kérdés: vajon nem egy politikai döntéssel állunk szemben? … Ami most történik velem, azt mélységesen igazságtalannak tartom, és aláássa az igazságszolgáltatásba vetett bizalmamat is