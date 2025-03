Politico: A Fehér Házban mindenki egyetért, hogy Mike Waltz egy „kibaszott idióta”

Forrnak az indulatok a Fehér Házban azt követően, hogy nyilvánosságra került: a The Atlantic főszerkesztője, Jeffrey Goldberg véletlenül felvételt nyert egy olyan Signal-csoportba, amelyben a Trump-adminisztráció vezető funkcionáriusai (köztük JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Tulsi Gabbard, a hírszerzés igazgatója) a jemeni húszik elleni, március 15-ére tervezett légicsapások részleteit beszélték meg.

A Politico több forrással beszélt, és a nyilatkozataikból az tűnik ki, hogy a balhét nagy eséllyel Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó viheti el, aki szintén tagja volt a csoportnak, és egyelőre nem tisztázott okból, de gyaníthatóan véletlenül bevette Goldberget a beszélgetésbe. Egyelőre megoszlanak a vélemények, hogy Waltz túlélheti-e a botrányt, a lapnak nyilatkozó egyik forrás mindenesetre úgy fogalmazott:

Egy dologban mindenki egyetért a Fehér Házban: Mike Waltz egy kibaszott idióta.

Mások finomabban fogalmaztak, de általános vélemény, hogy nemzetbiztonsági tanácsadóként nem lehet ennyire meggondolatlanul viselkedni.

Donald Trump elnök (aki állítása szerint nem hallott a dologról korábban) már beszélt Waltzcal, aki mellett a Fehér Ház egyelőre kiáll, bár az elnök több magas rangú tanácsadója is amellett érvel, hogy meneszteni kell. Az elnök a napokban hoz döntést a jövőjéről. Egy másik forrás szerint a kabineten belül próbálnak nyomást helyezni Waltzra, hogy ismerje el a hibáját – ami vélhetően a bukását is okozná.

A lap megjegyzi még azt is, hogy Waltz mellett Trump könnyen lehet, hogy JD Vance-re is dühös, mivel a kiszivárgott beszélgetésekből kiderült, hogy az alelnök nem minden ügyben gondolkodik ugyanúgy, ahogy ő, illetve terítéken lehet a védelmi miniszter felelőssége is, aki szintén érzékeny kormányzati információkat osztott meg.

