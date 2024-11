Lengyel sajtóértesülés: Orbán Viktor ott lesz Donald Trump elnöki partiján

Andrzej Duda lengyel elnök mellett Orbán Viktor is az Egyesült Államokba repül a hétvégén, hogy találkozzon Donald Trump megválasztott elnökkel, szúrta ki a Wyborcza lengyel lap értesülését a 444.hu.

A cikk szerint Duda nem egyeztetett a kormánnyal a látogatásról, az elnöki hivatal pedig a újságírók egy csoportjával közölte, álljanak készenlétben, hogy Dudával a tengeren túlra utazzanak.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal szóvivője nem cáfolta az utazást és a Trumppal való találkozót.

A Wyborcza azt is írta, hogy Orbán Viktor is Trump floridai Mar-a-Lago birtokára utazik, a magyar kormányfő is részt vesz az elnöki partin.

A 444 ezzel kapcsolatban kereste Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét, de egyelőre nem kaptak választ.