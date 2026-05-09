A skót kisváros, ahol mindenki könyvesboltos akar lenni

Van egy könyvesbolt a skóciai Wigtownban, amelyet olyan könyvrajongók üzemeltetnek, akik hajlandók kibérelni az üzletet, hogy ingyen dolgozzanak benne. Bár a boltot egy-egy hétre lehet csak kivenni, a The Open Book nevű üzlet több évre előre le van foglalva. Az alapítója az amerikai írónő, Jessica Fox, aki beleszeretett a 900 lelkes kisvárosba, amely mára Skócia könyvfővárosa lett. A Deutsche Welle riportja.