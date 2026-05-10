Már a rendőrség is vizsgálja azt az esetet, ami egy online terjedő videón látható: egy massachusettsi városban egy állítólagos McDonald’s-alkalmazott megnyalt egy adag sültkrumplit, mielőtt a dobozba helyezte volna.

A southbridge-i McDonald’s-dolgozó betömi a szájába a frissen kisült ételt, majd a dobozba teszi, eközben a háttérben egy másik alkalmazott látható, aki a dobozt tartja és remekül szórakozik.

@McDonalds this is at the Southbridge ma location please investigate



Az esetről a southbridge-i rendőrség pénteken közleményt tett közzé Facebook-oldalán, amelyben kijelentette: tudomásuk van egy online keringő videóról, amelyben „egy helyi gyorsétterem alkalmazottja állítólag szennyezi az ételt, mielőtt azt felszolgálná”.

A posztból kiderül az is, hogy számos hívást, online bejelentést és médiaérdeklődést kaptak az esetről, valamint, hogy még vannak sötét foltok az ügyben: „…törekszünk, hogy kiderítsük, végül kiszolgálták-e az ételt egy vendégnek, és azonosítsuk az esetlegesen érintett személyeket.”

A rendőrség azt írja, megértik az eset miatt kialakult aggodalmat; az ügyben nyomozás folyik.

A Southbridge-i McDonald’s-ot üzemeltető család is nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélték a videón látható személyek viselkedését, és kijelentették, hogy belső vizsgálatot indítottak az ügyben.