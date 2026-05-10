Bencsik András azt tanácsolta Menczer Tamásnak, nézzen szembe a saját disznóságával és brutalitásával

A szűnni nem akaró fideszes belháború – amelynek középpontjában továbbra is az áll, hogy a felek nem képesek megállapodni abban, mégis hogyan bukhattak ekkorát – újabb fejezetéhez ért: ezúttal Bencsik András fideszes újságíró, a Demokrata főszerkesztője olvasott be Menczer Tamásnak, amiért a parlamentből kiesett képviselő a héten sírva kapituláló propagandagyáros, Balásy Gyula nyakába varrta a kétharmados kudarcot.

„Menczer Tamásnak, ha valakinek, akkor neki hallgatnia kéne. Balásy Gyula nem az oka a bukásnak, hanem az egyik tünete annak a kétségbeesett rémületnek, amit a bukás okozott az emberekben” – kezdte Bencsik a Demokrata Kör című műsorban, majd ráfordult Menczerre.

Menczer és Bencsik viszonya régóta feszült. Bencsik ugyanis azt állítja, a Fidesz kommunikációs igazgatója miatt nem hívják többet a Bayer Zsolt részvételével zajló Sajtóklubba a Hír TV-n. Erről Bencsik most sem felejtett el megemlékezni: a dolog úgy indult, hogy írt a Demokratában egy vezércikket, melyben Menczer emlékezetes, vége van, kicsis alakítását bírálta, bunkó tempónak nevezve a Magyar Péterrel szembeni utcai kötekedést. „Menczer Tamás úgy feldühödött, hogy odaszólt a Hír Televíziónak, ahol egy illetékes elvtárs engem kilökött a Sajtóklub műsorból” – mesélte Bencsik, aki máig nem tudja, mikor térhet vissza, ugyanis nem tudja, „Menczer Tamás átka meddig hat”.

De vissza az örök kérdéshez: miért bukott meg a Fidesz? Bencsik szerint nem Menczer miatt, hanem azért, mert ilyen jelenségek megtörténhettek: Menczer bírálatával jelzett egy hibát, amire a fideszes médiarendszer úgy válaszolt, hogy őt „kitörölte a nyilvánosságból”. „Szerencsére itt még beszélhetünk, mert ebbe nem tudnak belepofázni” – mutatott körbe.

Bencsik szerint „ez a struktúra” máig nem hajlandó szembenézni a saját bűneivel és hibáival.

Innen üzenem Menczer Tamásnak, hogy ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy kedves Tamás, te is szembenézel a saját szemétségeiddel, a saját disznóságoddal, a saját brutalitásoddal, mert nem lehet így viszonyulni egymáshoz

– üzente Bencsik.

A fideszes médiavilágban legutóbb az szült rossz vért, hogy Orbán Viktor megvallotta, hogy a Vadhajtások az egyik igeforrása, amelyre mindennap ránéz, ami után a Pesti Srácok-os Huth Gergely jelezte, hogy ez nem fér bele, mire a fél – vagy tán egészen – náci Bede Zsolt, a Vadhajtások fő és egyedüliként látható munkatársa azt üzente Huthnak, hogy ezzel „apukával mentél szembe”.