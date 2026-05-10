100 Tagú Cigányzenekar: Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés

2026. 05. 10. 12:52
A Facebookon tettek közzé állásfoglalást arról, hogy a Mi Hazánk politikusai kivonultak a SUGO Tamburazenekar előadása előtt.

A 100 Tagú Cigányzenekar a Facebookon tette közzé a véleményét az Országgyűlés alakuló ülésén történt közjátékkal kapcsolatban. Amint arról beszámoltunk, a SUGO Tamburazenekar adta elő a cigány himnuszt, majd a Tavaszi szél című népdalt az ülésterem közepén; a Mi Hazánk képviselői kivonultak a teremből.

A Danyi Lőrinc Róbert elnök, művészeti igazgató aláírásával megjelent posztban azt írják:

A Magyar Örökség Díjas Hungarikum 100 Tagú Cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az Országgyűlés alakuló ülésén történt. A Sükösdi Tamburazenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát.

Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés.

A bejegyzésben azt írják, a cigányzene, a tamburazene és minden magyarországi nemzetiség kultúrája közös örökségünk része, amelyre büszkének kell lennünk, nem pedig megosztottságot szítani miatta.

„Mi, művészek pontosan tudjuk: a zene nem kérdezi, ki honnan jött. A zene összeköt, felemel és közösséget teremt. Különösen igaz ez akkor, amikor gyermekek muzsikálnak, akiknek a tisztelet, a bátorítás és a szeretet jár. Kiállunk minden fiatal művész mellett, függetlenül származásától vagy identitásától. Hiszünk abban, hogy Magyarország ereje a sokszínűségben, a kultúrában és az egymás iránti tiszteletben rejlik. Tisztelet a Sükösdi Tamburazenekar fiataljainak! Büszkék vagyunk rátok.”

