Az Al Jazeera feltette a kérdést, hogy mit akar Orbán Viktor a katonáival Csádban

Hosszú cikket szentelt a Csádba tervezett magyar katonai misszió hátterének az Al Jazeera katari székhelyű pánarab hírtelevízió internetes oldala, amely gyakran foglalkozik az afrikai politikai folyamatokkal is. A lap szerint ugyanis meglepő, hogy „Európa egyik szegényebb országa”, amelynek jelenleg nulla a gazdasági részesedése Csádban és a Száhel-övezetben, és amelynek nincsenek hagyományos nemzeti kapcsolatai a térséggel, egyszer csak diplomáciai képviseletet nyit N’Djamenában, humanitárius központot indít és 200 millió dolláros segélyt ígér be az országnak. És nem utolsó sorban azt is tervezi, hogy katonákat küld Csádnak a fegyveres csoportok elleni fellépéshez.

Mint kiemelik: Orbán Viktor miniszterelnök szeptemberben azt hangsúlyozta, hogy Európának meg kell barátkoznia a Száhel-övezet országaival, ahol fegyveres csoportok és katonai kormányok mérgező keveréke táplálja a migrációt.

Az Afrikából Európába irányuló migrációt nem lehet megállítani a Száhel-övezet országai nélkül. … Ezért Magyarország együttműködési partnerséget épít Csáddal

– mondta Orbán.

A lap budapesti tisztviselőket is idéz, aki azt mondták, hogy az újonnan épült N’Djamenában található humanitárius központ a 150-200 millió eurós humanitárius segély koordinálását segíti elő, amely a rendszerint szárazsággal küzdő ország mezőgazdasági és oktatási szektorát célozza meg, és elősegíti a digitalizáció fellendítését. Az állami segélyügynökség, a Hungary Helps további egymillió eurót fordít az egészségügy finanszírozására.

Csád Afrika egyik legszegényebb országa. A Világélelmezési Program szerint a 20 milliós lakosság 42 százaléka kevesebb, mint napi 2,15 dollárból (azaz mintegy 800 forintból) él. Ráadásul a háború sújtotta szomszéddal, Szudánnal megszakadtak a kereskedelmi kapcsolatok, ami tovább emelte az élelmiszerárakat. Az ország 1,2 millió embert fogadott be, akik a szudáni és a Közép-Afrikai Köztársaságban zajló konfliktusok elől menekültek.

Orbán azt is bejelentette, hogy 200 magyar katonát küld Csádba, hogy helyi erőket képezzenek ki a fegyveres csoportok ellen. A lap szerint számos ilyen csoport létezik, a Csád déli határán tevékenykedő CAR-lázadó csoportoktól a Boko Haramig, amelynek harcosai a Nigériával határos Csád-tó mentén telepedtek le. Az viszont nem világos, hogy a magyar erőket mikor vetik be, és hogy aktív vagy támogató szerepet játszanak-e majd. A csádi nemzetgyűlésnek jóvá kellene hagynia a lépést, de ez még nem történt meg, és nincs egyértelmű időrend arra vonatkozóan, hogy a törvényhozók mikor szavaznak.

A magyar országgyűlésben a Fidesz és a KDNP szavazataival már tavaly elfogadták a Csáddal kötött biztonsági megállapodást, de Magyarország „kezdeményezte” azt is, hogy az Európai Békekeret (EPF) további 14 millió eurós hozzájárulást utaljon Csádba. A 2021-ben megalakult EPF lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagjai egyesítsék hozzájárulásaikat, és közösen juttathassák el a katonai segítséget a partnerországoknak. Ezek a pénzek azonban Ukrajnának mentek, amit Budapest nem támogatott.

Az Al Jazeera összeszedte azokat az érveket, amelyeket a magyar és csádi fél felhozott a kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett és azokat is, amelyeket elemzők sejtek a mozgások mögött.