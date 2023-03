Macron: Én nem akarom magam újraválasztatni

Emmanuel Macron francia államfő szerdán úgy vélte, hogy a vitatott nyugdíjreformnak az év vége előtt hatályba kell lépnie, mert az elengedhetetlen az ország érdekében, írja az MTI.

„Ez a reform szükséges, nekem sem okoz örömöt, szerettem volna nem bevezetni, (…) de nincs 36 megoldás (a nyugdíjrendszer megmentésére)” – jelentette ki a köztársasági elnök a TF1 kereskedelmi és a France2 közszolgálati televíziónak adott közös élő interjúban.

Én nem akarom magam újraválasztatni, a rövid távú felmérések és az ország általános érdeke közül én az ország általános érdekét választom

– hangsúlyozta Emmanuel Macron. „Ha ehhez most a népszerűtlenséget is vállalnom kell, hát azt is vállalom” – tette hozzá. Jelezte: a nyugdíjreformnak az év végéig hatályba kell lépnie.

A nyugdíjkorhatárt két évvel megemelő törvénytervezet ellen két hónapja kezdődött százezres tömegdemonstrációk mindaddig békések voltak, amíg a kormány nem léptette életbe a francia alkotmány 49.3-as cikkét a nemzetgyűlési szavazás megkerülésére. A döntés utcai zavargásokat idézett elő, amelyek hatodik napja tartanak esténként országszerte, és azt követően is folytatódtak hétfőn és kedden, hogy a kormány elleni ellenzéki bizalmatlansági indítványok elbuktak a nemzetgyűlésben.

Az államfő szerdán megerősítette, hogy Élisabeth Borne miniszterelnök továbbra is a bizalmát élvezni. Ugyanakkor a kormánytöbbség parlamenti szélesítésére kérte a kormányfőt egy nappal azelőtt, hogy a szakszervezetek kilencedik alkalommal szerveznek országos tiltakozónapot több mint kétszáz városban tömegdemonstrációkkal és általános sztrájkkal.

Macron kiemelte, hogy a hatóságok nem fognak eltűrni csütörtökön semmilyen rendbontást az utcai felvonulásokon.

Jelezte ugyanakkor, hogy szeretné újraindítani a párbeszédet a szociális partnerekkel a munkafeltételekről, mert érti a tiltakozók „igazságérzetét”. Ígértet tett arra, hogy a következő hetekben tárgyalások kezdődnek a fizikai munkakörökben dolgozók nyugdíjfeltételeinek tisztázásáról.

Az elnök sajnálatának adott hangot amiatt, hogy a szakszervezetek nem tettek „kompromisszumos javaslatokat” a tervezetre, miközben a kormány 175 órán át vitázott a parlamenti pártokkal, és több módosítást is eszközölt az eredeti szöveghez képest.

A korábbi nyilatkozatok szerint az ellenzők elsősorban azért tartják igazságtalannak a nyugdíjreformot, mert a teljes összegű nyugdíjért kötelező 43 éves szolgálati időt és a 64 éves nyugdíjkorhatárt egyszerre kívánja érvényesíteni, és így a fizikai munkakörökben dolgozók számára hátrányosabb lesz a jelenlegi rendszernél.

Macron az interjúban elítélte „egyes nagyvállalatok cinizmusát”, amelyek olyan kiemelkedően magas nyereséget termeltek tavaly, hogy azzal saját részvényeik egy részét felvásárolták a tőzsdén. Arra kérte ezeket a cégeket (bankokat és luxusvállalatokat), tegyék lehetővé, hogy a dolgozóik is részesüljenek az extraprofitból.

Jelezte, hogy arra kérte a kormány, dolgozza ki ennek a „rendkívüli hozzájárulásnak” a törvényi kereteit. Az energiaszolgáltatók esetében bevezetett extraprofitadó lehetőségét azonban kizárta a többi nagyvállalat esetében.