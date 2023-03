Brit hírszerzés: a Wagner már Bahmut központjában jár

Közzétette szokásos reggeli hírszerzési jelentését a brit védelmi minisztérium. E szerint az orosz Wagner-csoport betört a kilenc hónapja heves ostromlott Bahmut központjába. Idáig a Bahmutka folyó jelentette a határt, de most az orosz fegyveres erőknek sikerült hídfőállásokat kialakítani a folyótól nyugatra. Az ukrán fegyveres erők továbbra is a város nyugati részét védik.

Ugyanakkor a frontvonal többi szakaszán 2023 januárja óta nem látott nyugalom van.

A britek szerint az alacsony harctéri aktivitás oka az, hogy az oroszok felhasználták a támadásra használható tartalékaikat, így helyi szinten sem tudnak offenzív tevékenységet folytatni.

Amíg az orosz haderő a tartalékok újratöltésén dolgozik, a parancsnokoknak dönteniük kell, hogy megmaradt képességüket egy újabb támadáshoz vagy védelmi vonalak kialakításához használják fel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/y5daPr1dkT

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IEAW3R5oPq

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2023