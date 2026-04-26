Horn Gábor: Nem azt mondták Viktor!

Nem azt mondták, Viktor!

A Republikon Intézet osztotta meg közösségi oldalán Horn Gábor gyorselemzését arról, hogy Orbán Viktor nem veszi át mandátumát. A szöveg megértéséhez tudni kell, hogy 2008-ban, a „szociális népszavazás” estéjén Gyurcsány Ferenc árnyalni próbálta a kudarcot, az SZDSZ egykori kampányfőnökeként ő tette egyértelművé, hogy az eredmény valójában a kormányfő egyértelmű elutasítása volt.

Nem azt mondták, Feri, hanem hogy menj a picsába! Valljuk be.

Horn Gábor szerint az idei választás eredménye a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) totális morális és strukturális csődjét, azt jelzi, hogy Orbán Viktor által épített világ egyszerűen lakhatatlanná vált, az ország többsége felismerte: a rendszer nem értük, hanem ellenük van.

Az a bizonyos „lassan főzött béka”, amivé a magyar társadalmat tenni akarták, végül nem megfőtt, hanem kiugrott a kuktából, és útközben még rá is borította az asztalt a szakácsra.

Szerinte Orbán Viktor bukása erkölcsi és politikai értelemben megkérdőjelezhetetlen,

csak idő kérdése volt, mikor omlik össze a kártyavár. Az pedig, hogy a Fidesz még így is megőrizte a maga bő kétmilliós bázisát, nem a teljesítményüknek, hanem a 2014 óta intézményesített választási manipulációknak és a gátlástalan állami propagandának köszönhető. De ez a bázis már nem egy ország, csak egy tábor. Egy egyre zsugorodó, sáncok mögé szorult tábor.

Orbán Viktornak azért kellett mennie, mert az általa épített világban elfogyott a levegő.

A magyarok nemet mondtak a gyűlöletre, a kiszolgáltatottságra és a korrupcióra.

Horn Gábor szerint Orbán Viktorhoz hasonlóan menni kellett volna anno Gyurcsánynak is, legkésöbb 2008-ban, mert akkor talán nincs 2/3, nincs ez az egész rémálom. Vég azt írta: szerinte megmaradt az