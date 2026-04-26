autópályam6-os autópályatej
Belföld

25 ezer liter tej ömlött az M6-osra szombaton

Vaskor Máté
2026. 04. 26. 15:45

Tejszállító kamion borult fel és mintegy 25 ezer liternyi tej folyt ki az úttestre szombaton az M6-os autópályán Budapest irányában, a baranyai szakaszon, írja a bama.hu.

A mohácsi és véméndi hivatásos tűzoltók, a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték a műszaki mentést.

A tejszállító rakománya mellett némi üzemanyag is kifolyt. Ennek feltakarítása adta a mentesítő tűzoltók számára a legnagyobb feladatot.

A lap fotót is közölt a mentésről, ezt itt tudja megtekinteni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik