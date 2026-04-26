Egyhamar nem tárgyal újra Amerika és Irán

Megrekedtek az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések, így a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésére egyhamar nem kerülhet sor – írja a Reuters.

Hazautazott a biztonsági személyzet is

Donald Trump lefújta követei – Steve Witkoff és Jared Kushner – iszlámábádi látogatását, miközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a tárgyalásokban közvetítő országok – Pakisztán és Omán – vezetőivel egyeztetett.

Amerikai erők biztonsági felszereléseket vontak ki a pakisztáni fővárosból ottani kormányzati források szerint, ami arra utal, hogy az amerikai delegáció egyhamar nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.

Trump a héten az iráni kormány megosztottságára hivatkozva meghosszabbította a tűzszünetet mindaddig, „amíg vezetőik és képviselőik nem állnak elő egységes javaslattal”.

A blokád leállítását kéri Irán

A béketárgyalások folytatásának esélyét csökkenti, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint országa nem fog belemenni fenyegetések vagy blokád által „kikényszerített tárgyalásokba”. A rendezés alapja szerinte az amerikai tengeri blokád felszámolása lenne.

Az Egyesült Államok hadserege április 12-én kezdte meg a Hormuzi-szoros blokádját, majd egy nappal később Irán valamennyi kikötőjét is elzárta a külvilágtól, ám úgy tűnik, a nyomásgyakorlás egyelőre nem érte le a célját.

Irán sokat ajánlott, de nem eleget

– nyilatkozta Trump Floridában a tárgyalások lemondásával kapcsolatban. Szerinte egy következő forduló túl sok utazással és költséggel járt volna egy elégtelen iráni ajánlathoz képest.

Egy korábbi, Iszlámábádban tartott tárgyalási forduló, melyen az amerikai delegációt JD Vance alelnök, az iránit pedig Mohammad Bager Kálibáf parlamenti elnök, megállapodás nélkül zárult.