Egy ukrán parlamenti képviselő, Kira Rudik Twitteren azt írja, befejeződött az ukrán katonák kiképzése a Leopard 2 harckocsik használatára Németországban. (Guardian)

Ukrainian soldiers have completed their training on #Leopard 2 tanks in Germany. We are proud and motivated. We are looking forward to winning this war. pic.twitter.com/T6Ymh0g3El

— Kira Rudik (@kiraincongress) March 14, 2023