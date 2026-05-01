Bojár Gábor elárulta, kit tart jónak a NER-es üzleti világból: az illető Tiborcz Istvánhoz köthető

Bojár Gábor magyar vállalkozóval, a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég alapítójával, a 100 leggazdagabb magyar egyikével készült interjú 2026. február 26-án., Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 01. 16:59
Bojár Gáborral készített interjút a Magyar Narancs a Tisza Párt választási győzelme után. Az üzletember – akivel nemrég mi is interjúztunk – a vereség utáni Orbán Viktorról azt mondta:

Megijesztett. Úgy láttam, pontosan tudja, hogy kiürítette az államkasszát, pénzügyi csapdákat hagyott maga után, „botokat tett a küllők közé”. Mintha arra készülne, hogy Magyar Péter most nagyot nyert, de hamarosan bukni fog.

Bojár arról is beszélt, hogy bár támogatta korábban anyagilag a Tisza Párt, mégis

Úgy tűnt, egy kicsit kényelmetlen is volt Magyar Péternek a személyem, hiszen korábban olyan pártokat támogattam nyilvánosan – sokáig az SZDSZ-t, majd a Bajnai- és Juhász Péter-féle Együttet, a Bokros-féle Modern Magyarországért Pártot is –, amelyekkel nem kívánt közösséget vállalni. És én voltam ugyan az első jelentős donor, de szerencsére nem a legnagyobb.

Arról is elmondta a véleményét, van-e jó üzletember, vagy vezető a NER-üzleti körében.

A NER-es üzletemberek között – és most nem teszem idézőjelbe az üzletember szót – vannak, akik értenek az üzlethez. Nagyon sajnálom, hogy oda került, és ma Tiborcz István bankját, a Gránit Bankot vezeti, de Hegedűs Évát kifejezetten tehetséges és jó bankvezetőnek ismertem. Hogy tulajdonos lett a miniszterelnök veje, az nyilván nem az ő érdeme, de maga a bank jól működik.

A leendő Tisza-kormánnyal kapcsolatban pedig így fogalmazta meg véleményét: „Mondhatnám azt, hogy ha a bűnösök börtönbe kerülnek, akkor Magyar Péter közössége betartotta az ígéretét. De rendes eljárásban, védőügyvéddel, bírósági eljárás keretében, tisztességes perben. Ám számomra mégsem ez a legfontosabb. A jogállamiság szempontjából persze kulcsfontosságú, hogy lássuk, nem következmények nélküli ország vagyunk. Inkább az érdekelne, hogy a gazdaság elinduljon, egy működő Gazdasági Versenyhivatal mellett valódi verseny alakulna ki a piacon. Optimista vagyok, mert megnyertek azok a nevek, akik eddig szóba kerültek miniszterként: Ruff Bálint, Kármán András, Kapitány István, Orbán Anita egytől egyig kiváló szakemberek, és a többiekben sincs okom kételkedni. Magyar Péter pedig többször is megfogalmazta már, hogy az oktatás stratégiai ágazat.”

Kapcsolódó
„Rogán Antal odajött hozzám, megveregette a vállam, és azt mondta: rád szükségünk lesz” – Bojár Gábor Orbán Viktorról, Magyar Péterről és a NER-cégek jövőjéről
A Graphisoft-alapító milliárdos a NER negatív hatásairól, az Orbán Viktorral folytatott vitájáról, Magyar Péter árnyoldaláról, illetve a Tisza-program hiányairól és a kispártok felelősségéről is beszélt interjúkban.

