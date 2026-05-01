Szabó Bencével egyeztetett Magyar Péter és a Tisza-kormány leendő belügyminisztere

Magyar Péter / Facebook
Benke Ágnes
2026. 05. 01. 14:59
A rendvédelem előtt álló kihívásokról és feladatokról volt szó.

Pósfai Gábor leendő belügyminiszterrel és Szabó Bence századossal egyezetett Magyar Péter, és erről egy fotót is posztolt Facebook oldalán. A leendő miniszterelnök az egyeztetés témáját is elárulta: a rendvédelem előtt álló kihívások és feladatok.

További konkrétumokról nem írt Magyar Péter.

A KR NNI gyermekvédelmi osztályán kiberbűnözési esetekkel foglalkozó Szabó márciusban állt a nyilvánosság elé, miután feltárta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal szerinte politikai célú, jogsértő akciót indított a Tisza Párt informatikai rendszere ellen egy hamis bejelentés és „kamunyomozás” révén. A Direkt36‑nak nyilatkozva részletezte, hogyan próbálták bedönteni a párt IT‑infrastruktúráját, ami után villámgyorsan hivatali visszaéléssel meggyanúsították, házkutatást tartottak nála és kihallgatták.

Szabó legutóbbi telexes interjújában arról beszélt, hogy ha felvennék a Tisza-kormány által létrehozandó Vagyonvisszaszerzési Hivatalba, nagyon sok NAV-os aktát újranyitna.

Munkajogi eljárást indított Szabó Bence rendőrszázados, akinek szolgálati jogviszonyát a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon szüntették meg, miután a nyilvánosság elé állt a Tisza Párt informatikusait érintő titkosszolgálati visszaélések ügyében.

