Szabó Bencével egyeztetett Magyar Péter és a Tisza-kormány leendő belügyminisztere

Pósfai Gábor leendő belügyminiszterrel és Szabó Bence századossal egyezetett Magyar Péter, és erről egy fotót is posztolt Facebook oldalán. A leendő miniszterelnök az egyeztetés témáját is elárulta: a rendvédelem előtt álló kihívások és feladatok.

További konkrétumokról nem írt Magyar Péter.

A KR NNI gyermekvédelmi osztályán kiberbűnözési esetekkel foglalkozó Szabó márciusban állt a nyilvánosság elé, miután feltárta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal szerinte politikai célú, jogsértő akciót indított a Tisza Párt informatikai rendszere ellen egy hamis bejelentés és „kamunyomozás” révén. A Direkt36‑nak nyilatkozva részletezte, hogyan próbálták bedönteni a párt IT‑infrastruktúráját, ami után villámgyorsan hivatali visszaéléssel meggyanúsították, házkutatást tartottak nála és kihallgatták.

Szabó legutóbbi telexes interjújában arról beszélt, hogy ha felvennék a Tisza-kormány által létrehozandó Vagyonvisszaszerzési Hivatalba, nagyon sok NAV-os aktát újranyitna.