Tragédia: öt ember meghalt egy repülőgép balesetében Texasban

2026. 05. 01. 17:45

Öt ember meghalt egy kisrepülőgép balesetében az egyesült államokbeli Texasban – közölték a helyi hatóságok pénteken.

Ruben Becerra, az állam délnyugati részén fekvő Hays megye elöljárója közösségi médiában megjelent nyilatkozata szerint a kisrepülő nagy sebességgel közlekedett, amikor Wimberly városánál, Austin közelében lezuhant. Elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodó öt ember életét vesztette.

A Szövetségi Légügyi Hivatal szerint egy Cessna típusú kisrepülőgépről van szó. A vizsgálatot a hivatal és a közlekedésbiztonsági hatóság közösen vezeti. Az áldozatok kilétét egyelőre nem közölték.

(MTI)

