Magyar Péter megszólalt a sógora igazságügyi miniszternek jelöléséről

Magyar Péter, a háttérben Melléthei-Barna Mártonnal a Sándor-palotánál 2026. április 15-én.
2026. 05. 01. 13:41
A leendő miniszterelnök május 1-jei videójában vázolta a leendő Tisza-kormány első lépéseit, és külön kitért arra is, hogy igazságügyi miniszterjelöltje a sógora.

Az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását és az állami közszolgáltatások fejlesztését, az utóbbi évtizedekben okozott sebek begyógyítását, a magyar nemzet újraegyesítését és az elmúlt rendszer bűnöseinek felelősségre vonását nevezte a leendő Tisza-kormány első legfontosabb lépéseinek Magyar Péter május 1-jei videójában.

Magyarország következő miniszterelnöke kijelentette:

Bárki, aki azt hiszi, hogy politikai támogatás, párthűség vagy személyes lojalitás felmentést vagy megbocsátást jelent az elmúlt 20 év visszaélései, törvénysértései és a közvagyon sérelmére elkövetett cselekmények alól, az súlyosan téved.

Az új országgyűlés megalakulását követően elsőként fogják benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, amely világosan rögzített hatalmával fog fellépni a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése érdekében.

Ami a nemzeté, az vissza fog kerülni a nemzethez.

Transzparenciát vár el a miniszterektől

Magyar elmondása szerint világossá tette a 16 miniszterének, hogy ő és a magyar nép is egészen más kormányzást vár el tőlük, mint amit az elmúlt húsz évben láttunk.

Kitért arra is, hogy a csütörtökön bejelentett igazságügyminiszter-jelölt, Melléthei-Barna Márton az ő húgának férje.

Vannak, akik aggódnak amiatt, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Ez érthető és a helyzet nekem is komoly dilemmát okozott.

Hozzátette: új korszakot csak úgy lehet nyitni, ha a működés könnyen ellenőrizhető, ezért a kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be. „A miniszterek döntései átláthatók lesznek. Az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezeljük, ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek. Rám is” – jelentette ki a leendő miniszterelnök.

Az igazságügyi miniszteri feladatra olyan embert kerestem, aki érti és érzi, hogy milyen hatalmas a rá és a minisztériumára nehezedő feladat. […] Olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási, történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen.

Magyar húga megszüntetett egy összeférhetetlenségi problémát

Magyar állítása szerint a döntésében nem politikai számítás, hanem az volt az elsődleges, hogy ki tudja a legfelkészültebben, „megingathatatlan tisztességgel képviseli a működő és emberséges Magyarország programját”.

Dr. Melléthei-Barna Mártont egyetemista korom óta ismerem. Azóta bizonyítja rátermettségét, becsületét és a jogállamiság iránti kérlelhetetlen elkötelezettségét. Ezentúl 2024 februárjától, az első perctől a rendszerváltó mozgalmunk tagja.

Melléthei-Barna az elmúlt két évben bebizonyította a Tisza közösségének, folytatta a pártelnök, hogy kész politikai kockázatot is vállalni azért, hogy az ország kapjon egy kiváló jogászt és szakembert.

Jóval a közösségünkhöz való csatlakozása után [2025 őszén – a szerk.] kötötte össze az életét húgommal. Emiatt természetesen különösen fontosnak tartom, hogy a munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt végezze és minden döntése átlátható legyen.

Magyar elmondta azt is, hogy a húga a férje, illetve a bátyja kormányzati megbízatása idejére felfüggeszti az aktív bírói tevékenységét, „hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is” elkerüljék.

Az igazságügyi kormányzat alakulásával kapcsolatban a Magyar Bírói Egyesület is kiadott egy közleményt, ezt itt olvashatják.

