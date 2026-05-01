kapitány istvánszülésszülészválasztás
Belföld

Kapitány István bejelentése: Visszaállítjuk a szülészorvos-választást!

Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 05. 01. 15:28
Rendszerváltó Nemzeti Menet néven tartott vonulásos megemlékezést a TISZA Párt az Andrássy úton és a Hősök terén 2026. március 15-én., Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
Tömegek életét érintheti a döntés.

A Facebookon jelentette be Kapitány István, hogy visszaállítják a szabad szülészorvos-választást. A Tisza leendő gazdasági és energetikai minisztere azt írta, hogy

biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos-választást!

Kapitány azzal érvelt, hogy „1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon, ezzel megdőlt a 2024-es negatív rekord. A 72 ezer született gyermek nemcsak egy statisztika, hanem egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni, aminek, valljuk be, érthető okai vannak”. A leendő miniszter szerint ma sok nő úgy éli a mindennapjait, hogy egyszerre próbál megfelelni a munkahelyén és otthon is. Dolgozik, szervez, gondoskodik, helytáll — sokszor úgy, hogy közben kevés valódi segítséget kap.

Ez hosszú távon fárasztó, igazságtalan, és nem is lehet erre építeni egy jól működő társadalmat.

A Pénzcentrum emlékeztet rá: a szabad orvosválasztást az Orbán-kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg. Ennek következtében a nők azóta az éppen ügyeletes orvosnál és szülésznőnél hozzák világra gyermeküket.

Kapitány István: Nemcsak gazdaságilag kell rendbe tenni az országot, hanem morálisan is
A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjét kérdeztük arról, hány százalék esélyt ad arra, hogy ő lesz az ország következő miniszterelnöke, hogyan tennék rendbe a magyar gazdaságot, és mik a terveik az orosz energiaimporttal.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik