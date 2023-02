Svédország is küld Leopard tankokat Ukrajnának

Svédország mintegy tíz Leopard harckocsit és légvédelmi rendszert küld Ukrajnába – közölte pénteken Ulf Kristersson miniszterelnök és Pål Jonson védelmi miniszter.

A Guardian beszámolója szerint a vonatkozó közleményben azt írták, hogy a tankok szállítását összehangolják a nemzetközi partnerekkel.

Sweden is joining the "Leopard family" in support of Ukraine, through Swedish Leopard 2 tanks. Today's military package also includes further air defence components. We will continue to help Ukraine win the war.

— SwedishPM (@SwedishPM) February 24, 2023