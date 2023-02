Az újabb rengés után már négyezer fölött a halálos áldozatok száma Törökországban és Szíriában

Törökországban és Szíriában átlépte a négyezret a hétfői földrengés halálos áldozatainak száma:

Törökországban a katasztrófavédelem (AFAD) 2921 halottról számolt be,

Szíriában pedig legkevesebb 1444 ember vesztette életét.

Az AFAD tájékoztatása szerint Törökországban 4758 összedőlt épületből csaknem 8000 túlélőt mentettek ki. A sérültek száma Törökországban a 16 ezret közelíti, Szíriában pedig 3500 sérültről tud a damaszkuszi kormány.

Több erős földrengés rázta meg hétfőre virradóan Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte.

A szeizmológusok szerint a 7,8-as erejű rengés volt a valaha mért legnagyobb földrengés Törökországban.

Később az isztambuli Kandilli szeizmológiai állomás déltájban egy 7,5 erősségű rengésről is bejelentést tett, a földrengés epicentruma ezúttal is Kahramanmaras tartomány volt. Ezt követően száznál is több (5-ös, 6-os erősségű) utórengés következett.

Kedd hajnalban az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ szerint újabb, 5,6-os erősségű földrengés volt Törökország középső részén, 2 km mélységben.

Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter szerint az időjárás is megnehezíti a mentőegységek dolgát: a hóvihar és kemény fagyok miatt több mentőhelikopter sem tud felszállni. A havasak és jegesek az utak, valamint a heves esőzések miatt a Vörös Félhold is arra kéri az embereket, hogy ne próbálják meg maguk megközelíteni a helyszínt, hanem adományokkal segítsék az áldozatokat.

Az UNICEF közleményében azt írja:

házak ezrei pusztulhattak el, ami miatt családok maradt fedél nélkül az évnek abban a szakaszában, amikor a hőmérséklet rendszeresen fagypont alá süllyed, gyakori a havazás és a jeges eső. A közelmúltban heves hóviharok sújtották Szíria és Törökország egyes részeit is, és további fagypont alatti hőmérsékleteket jósolnak.

Kahramanmarasban a túlélők sokan családostul tüzet gyújtottak, és úgy próbálták átvészelni az éjszakát, miután a földrengés miatt otthontalanná váltak.

Recep Tayyip Erdogan török elnök történelmi léptékű katasztrófának nevezte a hétfői földrengést, és kijelentette, hogy a mentőegységek megtesznek mindent, amit tudnak. Elmondta azt is, hogy 45 ország ajánlott segítséget: Magyarországról a Hunor mentőszervezet hétfőn indult Törökországba.

Mindenki kiteszi a szívét-lelkét, de a téli időjárás, a hideg és az újabb földrengés éjszaka megnehezíti a dolgot

– tudatta a török államfő.

(CNN/MTI)