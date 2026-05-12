sulyok tamássaláta
Belföld

Sulyok Tamás megkezdte harcát egy fejessalátával

admin Papp Atilla
2026. 05. 12. 19:22
Élőben feszül egymásnak zöldség és köztársasági elnök.

2022 őszén élőben lehetett végigkövetni, hogy vajon Liz Truss bírja-e tovább a brit kormány élén vagy egy fejessaláta. Végül a zöldség megsemmisítő vereséget mért a kormányfőre, aki mindössze 49 napig szolgált, így még a saláta teljes elfonnyadása előtt távozott a hivatalából.

Brit mintára egy ismeretlen magyar alkotó ringbe küldött egy nemzeti színű szalaggal körbetekert salátát Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, akit Magyar Péter a választási győzelem éjszakáján, miniszterelnöki beiktatásán és még számos alkalommal lemondásra szólított fel. Az utolsó határidő, amit erre az államfőnek adott május 31-e.

Akárhogy is lesz, azt, hogy előbb barnul és fonnyad-e a saláta a felismerhetetlenségig, mint hogy Sulyok lemondana, egy lakossági diszkóra ketyegő óra mellett, élőben lehet követni:

