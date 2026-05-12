Reagált Pintér Sándor tárcája, miután Magyar Péter luxusminisztériumokban tartott tárlatvezetést

Papp Atilla
2026. 05. 12. 17:58
Magyar Péter Facebook oldala
Alighanem az utolsó közleményük.

Alighanem utolsó közleményét adta ki a Pintér Sándor-vezette belügyminisztérium, miután Magyar Péter a minisztereivel hétfő este körbejárta a Várnegyed kormányzati épületeit, így a Karmelitát, a Rogán-féle miniszterelnöki kabinetirodát és a belügy Szentháromság téri épületét, és a nyilvánosság elől elzárt belső terekben fényűző luxusról számolt be.

A belügyminisztérium tagadta, hogy el volna zárva a közönség elől a Budai Várban található épület, ott tárlatvezetéseket is tartanak a hivatali munka zavartalanságának biztosítása mellett:

A Belügyminisztérium elkötelezett a magyar építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium történelmi falai között zajló látogatói programra. A tárca a Szentháromság téri épület használatba vétele, 2025 februárja óta teszi lehetővé a közigazgatás dolgozóinak, a nagyközönségnek, illetve a fizetős látogatóknak » A Rézvitézek oltalmában – Séta az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium történeti tereiben« elnevezésű sétát és szakmai tárlatvezetést.

Azt írták, a program célja, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhessenek „a budai Várnegyed egyik legimpozánsabb műemlék épületének reprezentatív tereibe és megismerhessék annak hányatott, ám dicső múltját”, a már regisztrált érdeklődőket továbbra is várják a rögzített időpontokban várjuk a vezetett sétákra.

Magyar Péter miniszterelnök képeket és videókat posztolt Rogán Antal és Pintér Sándor „százmilliárdokból felhúzott luxus minisztériumából”, ahol szivarszobát és körpanorámás luxus teraszt talált, és amiről azt írta, „a magyar Ceaușescuk világa”.

