Nem működik a Spotify? Nem csak önnél van hiba

Ha problémát észlel mostanában a Spotify használatával, akkor valószínűleg azzal a hibával küszködik, mint világszerte a felhasználók.

Tudunk néhány problémáról az alkalmazással kapcsolatban, és jelenleg is vizsgáljuk őket!

– írta a Spotify a X-es hibajelentő oldalán.

Arról ugyanakkor nem írnak semmit, hogy mikorra állhat helyre teljesen a szolgáltatás.

Beszámolók szerint nem teljesen állt le a szolgáltatás, csak lassú és nem talál albumokat, lejátszási listákat, nem tölt be rendesen, azt írja, „Valami hiba történt”, illetve talán nem is mindenkinél jelentkezik a probléma, egyelőre.

A Downdetector szerint Magyarországon úgy délután 6 óta jelentkezik a probléma a felhasználóknál.

Lapunk legutóbb december közepén írt arról, hogy sokaknál lehalt a Spotify, amely nemrégiben jelentette be, hogy legalább részben rendezni próbálja a mesterséges intelligencia által generált zenék vélhetően brutális hatását.