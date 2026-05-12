Magyar levele miatt a NAV-nál kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el

2026. 05. 12. 19:55
A 24.hu információi szerint határozatlan idejű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

A tilalom elrendelése összefügg azzal, hogy Magyar Péter hétfőn gyorsított ütemű tájékoztatást kért az ügyvezető miniszterektől, hogy a tárcájukhoz tartozó állami vállalatoknál május 9. után hoztak-e állami vezetői döntést az engedélye nélkül.

Magyar kedden délelőtt a beérkezett miniszteri válaszok alapján közölte, hogy legalább hét fideszes miniszter esetében – saját bevallásuk szerint is – történt ilyen.

A kormányfő szerint ezek között kisebb és nagyobb súlyú döntések is vannak, de hozzátette: mindegyiket ki fogja vizsgálni a Tisza-kormány.

A lapunk által megszerzett kör-email szerint, amelyet az egyik elnök-helyettes küldött szét, „a miniszterelnök levelére tekintettel további intézkedésig a NAV részéről új kötelezettségvállalás nem tehető”.

