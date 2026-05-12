Tuzson a Hvg bekapcsolt mikrofonja mellett véleményezte párttársainak Ruffot

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet kedden hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Miközben a tiszás politikus politikai programjáról beszélt, Tuzson Bence, az Orbán-kormány leköszönő igazságügyi minisztere folyamatos beszólásokkal akadályozta az expozét.

Az újra és újra támadó Tuzson megfeledkezett arról is, hogy mellette van a HVG bekapcsolt mikrofonja, így az újság videójában azok a megjegyzések is hallatszottak, amelyeket a fideszes frakciótársainak szánt.

A volt miniszter már Ruff beszédének elején többször hazugságnak minősítette az elhangzottakat. Ruff az egyik esetben vissza is kérdezett, hogy a mondata melyik részébe kötött bele Tuzson, amikor arról beszélt, hogy Karmelitában látottakhoz képest nem tudná más visszaadni azt az urizálását, ami az előző kormány képviselt.

Tuzson még az expozé elején párttársaitól érdeklődött, hogy Ruff vajon milyen pozíciót töltött be a Gyurcsány-kormányban, de nem reagáltak.

Tuzson egy ponton azt is mondta társinak, hogy

Nehéz lesz még ezzel az alakkal. Szegény olyan sötét, hogy az valami borzalom.

Tuzson maga kénytelen elnézést kérni a közbeszólásaiért, amire Ruff közbevetette, hogy „második fázis”, utalva itt a korábban említett gyászfeldolgozásnál az alkudozás fázisára. Tuzsonnak aztán ebből azt sikerült kihoznia, hogy még soha sem volt olyan, hogy időkorlát közé szorítják a képviselőket a miniszteri meghallgatásokon, mire nem sokkal később jelezték Tuzsonnak, hogy éppen a Fidesz csinálta ezt 2018-ban, csak nem négyperces, hanem hétperces korláttal.

A volt minisztert több esetben fel is kellett szólítani, hogy ne szakítsa meg folyton Ruff beszédét, aki folyamatosan tűrte a közbeszólásokat, és annyival ütötte el azoknak az élét, hogy a fideszes politikus a gyászfeldolgozásnak még mindig csak az első szakaszában van.