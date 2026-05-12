Kiss Kriszta a Stohl Andrással való szakításukról: Nem mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége

Stohl András és A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta nemrég a TV2 Titkok című műsorban tettek pontot a kapcsolatuk körül keringő pletykák végére: elárulták, hogy közös megegyezéssel úgy döntöttek, szakítanak.

Különválásukról Kiss nemrég a közösségi oldalán is írt, posztját egy Stohllal közös, ölelkezős fotóval illusztrálta. Mint írta, egy időszak most lezárult az életükben.

Különös kezdet volt az első pillanattól kezdve — kamerák előtt, különös körülmények között. Elindult egy ismerkedés, amihez érzések csatlakoztak, elzárva a külvilágtól, nyugalomban, csak egymásra fókuszálva… majd megérkeztek a hétköznapok, velük együtt pedig a hullámok. Próbáltuk közösen meglovagolni őket, de végül nem sikerült. Nem egy mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége. Egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokba a nehézségekbe és helyzetekbe, amelyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika, és a helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést. Talán egy ideig sikerült is… de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább

– fogalmazott bejegyzésében az üzletfejlesztési mendzser, akinek bevallása szerint erre érzékeny volt a szíve, Stohlé pedig talán még nem állt készen arra, hogy igazán befogadja őt.

„Adtunk időt magunknak, de érezhetővé vált, hogy hosszabb távon nem tudunk kapcsolódni egymáshoz. Mégis, ez a nyolc hónap rengeteg szép emléket hagy maga után. Olyan időszak marad ez az életemben, amire mindig emlékezni fogok. És azt hiszem, szerencsés vagyok, hogy mindezt megélhettem. Veled. Melletted. Most tovább megyünk. Nem együtt, kézen fogva, hanem külön utakon. De azt hiszem, egymást soha nem engedjük el teljesen. Soha nem akartuk bántani egymást, és soha nem akartunk ártani a másiknak. Szeretettel és tisztelettel voltunk és leszünk egymás felé, bármerre is visz minket az élet.”

És valahol mélyen azt érzem, hogy amíg élünk, mindig számíthatunk majd egymásra. Drága @stohlandras, köszönöm neked az elmúlt hónapokat. Kívánom, hogy ragyogja be a szívedet és a lelkedet a napsütés, a béke, a boldogság és a szerelem. Ölellek 🤍

– zárta sorait.