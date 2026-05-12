„Most hogy az olimpia után az Európa-bajnokságot megnyertem, még a világbajnokság hiányzik”

A két éve Párizsban olimpiai bajnoki címet nyerő versenyző nem kezdte jól a finálét, ellenfele 8-0-ra elhúzott. A hátránytól felpaprikázott Márton Viviana azonban fordított, az utolsó 45 másodpercben már előnybe került, végül 16-10-re hozta az első menetet. A második két perc szorosabbra sikerült, de 13-13 után a magyar taekwondós tartotta az eredményt, amivel aranyérmet nyert.

Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Most, hogy az olimpia után az Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem, még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből

– idézte az MTI a friss Európa-bajnokot.

Hétfőn Márton Luana Viviana ikertestvére, Márton Luana a 67 kilósok mezőnyében döntőbe jutott, ahol a a görög Sztiliani Marentakival került szembe, ám végül be kellett érnie a második hellyel. Erről is beszélt a keddi Eb-győztes.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem tegnap ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam”.

A keddi versenynap másik magyar szereplője, Salim Sharif Gergely az 58 kilósok kategóriájában ötödikként végzett, de hétfőn is jutott aranyérem a magyaroknak, a 46 kilós Salim Kamilah Európa-bajnok lett.