Donald Trump elnökválasztási kampány során tett, majd az év elején megismételt ígéreteknek megfelelően az Amerikai Egyesült Államok Hadügyminisztériuma pénteken nyilvánosságra hozta az első nagyobb UFO-aktacsomagot. Az újonnan indított online archívumban a Guardian szerint első körben 162 dokumentum, fotó és videófelvétel jelent meg, a Pentagon pedig közölte: az adatbázist a jövőben heti rendszerességgel frissítik majd újabb anyagokkal.

A csomag egy nagyobb, több ügynökséget is érintő átláthatósági program része, amelyben a Pentagon mellett a NASA és az FBI is részt vesz. A dokumentumok hivatalosan az „azonosítatlan anomális jelenségek” – angolul: Unidentified Aerial Phenomena (UAP) – kategóriájába tartozó eseteket tartalmazzák, vagyis olyan megfigyeléseket, amelyekre a vizsgálatok idején nem született egyértelmű magyarázat.

A most közzétett anyagok között katonai jelentések, pilótai beszámolók, radar- és szenzoradatok, valamint több évtizedre visszanyúló fotók és hangfelvételek is szerepelnek – a hidegháborús UFO-jelentésektől egészen a 2020-as évek modern katonai eseteiig.