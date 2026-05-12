Magyar Péter videót tett közzé Pintér 70 milliárdos minisztériumáról

Magyar Péter korábbi ígéretének megfelelően kedden új videóval jelentkezett, és Rogán Antal minisztériumi épülete után a Budai Várba költöztetett Belügyminisztériumot is bemutatta.

Íme Pintér Sándor eltitkolt 100 milliárdos luxusminisztériuma. Annak a miniszternek az épületéről beszélünk, aki alatt tönkretették a kórházainkat, gyermekvédelmi intézményeinket és megalázták a tanárainkat. A kórházaink, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményeink tragikus állapotát mindenki ismeri, most nézzétek meg, hogy milyen körülmények között tengették napjaikat a róluk döntő politikusok

– írta a felvételek mellé az új miniszterelnök.

Magyar a Hilton és a Mátyás templom szomszédságában felhúzott egykori pénzügyminisztériumi épületet egy luxus szállodához hasonlította. Furcsállta, hogy a beruházás eredményével nem büszkélkedtek Orbánék, és nem nagyon jelentettek meg fotót a fényűző belsőről.

Magyar tárlatvezetése Vitézy Dávid miniszter társaságában zajlott. Közölték, hogy a megroggyant egészségügyet is felügyelő tárca központjára 70 milliárdot költöttek.

Körbenéztek Pintér és Rétvári Bence korábbi államtitkár irodájában is. Mint kiderült, mindkettőjüknek Mátyás templomra néző saját terasz is járt a hivatali helyiségekhez.

A Belügyminisztérium egészen meglepő módon kedden délután közleményben reagált Magyar reggel közzétett állításaira, és tagadta, hogy az épület el volna zárva a közönség elől. Közölték, tárlatvezetéseket is tartanak a hivatali munka zavartalanságának biztosítása mellett.