„Most bevonul az örökkévalóságba” – alapítvány és díj jött létre Kálloy Molnár Péter emlékére

Múlt decemberben lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész, énekes, zenész, rendező, drámaíró rövid lefolyású betegségben hunyt el, hasnyálmirigyrákkal küzdött.

A színész özvegye nemrég nagy hírt közölt a Blikk-kel: június 2-án amellett, színpadra kerül a 6SZÍN-ben Kálloy-Molnár egyik utolsó előadása, az Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity és a legendás S.Ö.R. újragondolt verziója, egy premiernek is tanúi lehetnek a nézők, mégpedig

a Kálloy Molnár Péter Alapítvány és a Kálloy Molnár Péter-díj premierjének.

Péternek június 6-án lenne a születésnapja. A június 2-i esten Kálloy Molnár Péter életének két szeletét kapják meg a nézők, azaz az egyik első előadása, a S.Ö.R. új verzióját, illetve az Activity-t, amely Péter egyik utolsó ötlete és előadása volt. Az est legvégén pedig megtörténik a Kálloy Molnár Péter Alapítvány bejelentése, majd az első két díjazott bemutatása

– osztotta meg a portállal Lestár Ágnes, aki bár nincs benne az alapítványban, természetesen része volt a szervezet szellemi megalkotásában és annak megfogalmazásában, kiket díjazzanak majd.

Az alapítványt az Activity producere, Venyige Péter, Buda Gábor az Alma Zenekarból és Hajdu Steve hozták létre. Emlékszem, amikor elkészült, felhívott Venyige Peti és azt mondta, hogy most Péter bevonul az örökkévalóságba, ha máskor nem, évente egyszer biztosan elhangzik majd a neve.

A színész özvegye arról is beszámolt, kik kaphatják majd meg a jövőben a díjat.

Olyan művészeket szeretnénk díjazni, akiknek művészi léte Péter útvonalával egybeesik. Azaz nemcsak színészek, hanem több művészeti ágban teremtettek értéket, de valahogy ezért hivatalos elismerést nem kaptak. Ő mindig is egy kicsit kilógott, nem volt társulati tag, több művészeti ágban felbukkant és alkotott, egy igazi polihisztor volt, de talán éppen ezért minden szakma a magáénak is tekintette, meg nem is.

Lestár a téma kapcsán hozzátette: nagyon meghatónak találja azt, ahogyan Gáspár András, Simon Kornél és Sövegjártó Áron emléket állítanak néhai férjének, hiszen amellett, hogy Gáspár a S.Ö.R. új verzióját azzal kezdi, hogy „1994-ben a barátom megálmodott valamit és arra kért, hogy én ezt vigyem tovább, és tovább viszem, Péter!”, minden előadás végén, amikor felkapcsol a lámpa a nézőtéren, Kálloy Molnár számai szólnak majd a háttérben.