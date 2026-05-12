Magyar Péter közlése szerint határidőre megérkeztek az ügyvezető miniszterek válaszai arra a kérdésére, hogy miniszterelnökké választása után vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget, illetve hoztak-e állami vezetői döntést az engedélye nélkül.

A miniszterelnök azt írta:

Gulyás Gergely hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek. Legalább hét miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen.

A kormányfő szerint ezek között kisebb és nagyobb súlyú döntések is vannak, de hozzátette: mindegyiket ki fogja vizsgálni a Tisza-kormány.

Magyar Péter hétfő este 22 óráig adott határidőt az ügyvezető minisztereknek arra, hogy írásban tájékoztassák arról, hogy május 9-e 16 óra után milyen állami vezetői döntéseket hoztak, illetve milyen kötelezettségeket vállaltak. A kormányfő tizennégy miniszternek küldött soron kívüli tájékoztatáskérést.

Az új miniszterelnök korábban felszólította az ügyvezető minisztereket, hogy az új kormány megalakulásáig csak előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak kötelezettséget. Az Orbán-kormány miniszterei az új miniszterek kinevezéséig ügyvezetőként maradnak hivatalban.