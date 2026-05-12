Mfor: a Mol levele alapján szerdán elfogy a dízeltartalék

Szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel – írja az Mfor a Mol levele alapján, melyet a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött ki az olajtársaság. Ez azt jelenti, hogycsütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyeket a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, Gépész László az Mfornak elmondta: a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül.

A levél elolvasható az Mfor oldalán. A lap beszámolt arról is, hogy a független benzinkutak egyharmada már jelenleg is árrés nélkül kereskedik a dízellel: a Mol már korábban megírta nekik, hogy felhasználták a rendelkezésre álló készletet. Gépész szerint egy-két nap, és elfogynak a kutak készletei, ezért le fognak állni. Különösen néhány vidéki térségben, például Tokaj-Hegyalján alakulhatnak ki ellátási foltok: a környéken több kút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.

Mint írtuk, a szövetség a megalakult új kormányhoz fordult a kialakult üzemanyaghelyzet miatt, megoldást sürgetve:

Nyílt levél a Független Benzinkutak Szövetségétől az új Kormánynak, az üzemanyaghelyzet miatt