Hegedűs Zsolt: A szívhangrendeletet politikai és ideológiai eszközként használták, mi ezt nem akarjuk folytatni

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 12. 19:56
Az egészségügyi miniszter az eskütételét követően azt mondta lapunknak a Parlamentben, hogy a szívhangrendelettel kapcsolatos szakmai és társadalmi egyeztetéseket már a kormány hivatali idejének első 100 napjában megkezdik. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: céljuk, hogy minél több magyar gyerek szülessen, és kevesebb legyen az abortusz. Gajdos László első miniszteri útja Vas megyébe vezet, ahol az azbeszt által szennyezett területeket méri fel. Megkérdeztük, Magyar Péter is vele tart-e egy rapid országjárás keretében.

Ahogy és amióta a szívhangrendelet megszületett, egy olyan ideológiai és politikai eszközként használták, amit mi nem szeretnénk folytatni

– nyilatkozta a 24.hu-nak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Parlament folyosóján az országgyűlés keddi ülését követően, ahol az új Tisza-kormány miniszterei letették az esküjüket.

A miniszter kijelentette: a szívhangtörvény ügyét a tárcája olyannyira prioritásként kezeli, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat és a társadalmi egyeztetéseket már az új kormány hivatalának első 100 napjában napirendre tűzik.

Hegedűs Zsolt álláspontját a hétfői miniszteri meghallgatásán párttársa, a parlament Egészségügyi Bizottságának alelnöke, Szabó Alexandra kérte ki a szívhangrendelettel kapcsolatban, és arról érdeklődött, tervezik-e annak felülvizsgálatát. Erre válaszul mondta azt Hegedűs, hogy

Olvasói sztorik