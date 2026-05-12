Hegedűs Zsolt: A szívhangrendeletet politikai és ideológiai eszközként használták, mi ezt nem akarjuk folytatni

Ahogy és amióta a szívhangrendelet megszületett, egy olyan ideológiai és politikai eszközként használták, amit mi nem szeretnénk folytatni

– nyilatkozta a 24.hu-nak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Parlament folyosóján az országgyűlés keddi ülését követően, ahol az új Tisza-kormány miniszterei letették az esküjüket.

A miniszter kijelentette: a szívhangtörvény ügyét a tárcája olyannyira prioritásként kezeli, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat és a társadalmi egyeztetéseket már az új kormány hivatalának első 100 napjában napirendre tűzik.

Hegedűs Zsolt álláspontját a hétfői miniszteri meghallgatásán párttársa, a parlament Egészségügyi Bizottságának alelnöke, Szabó Alexandra kérte ki a szívhangrendelettel kapcsolatban, és arról érdeklődött, tervezik-e annak felülvizsgálatát. Erre válaszul mondta azt Hegedűs, hogy