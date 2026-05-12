A legfiatalabb tiszás képviselő felszólította a Fidesz nógrádi politikusát, hogy ne állami pénzen autózzon

2026. 05. 12. 16:58
Berki Ákos, az országgyűlés legfiatalabb tagja felháborodott az országgyűlési képviselőknek járó kényelmi juttatásokon. A 21 éves Tisza párti képviselő Facebook-oldalán azt javasolta Nógrád megyei fideszes és mihazánkos képviselőtársainak, Balla Mihálynak és Dócs Dávidnak, hogy hozzá hasonlóan ne vegyék fel a benzinkártyát.

A fiatal tiszás szerint felháborító a korábbi politikai elit pénzszórása.

Elhiszem, hogy Balla Mihálynak nagyon kényelmes volt 28 évig a mi pénzünkön nem dolgozni, miközben a nógrádiak évről-évre rosszabbul éltek. Elhiszem, hogy Dócs Dávidnak is nagyon kellemes a mi pénzünkön utazni, azért, hogy aztán a Sükösdi Tamburazenekart megalázva hagyja el az üléstermet. De egy olyan régióban, mint a mienk, ahol a mindennapi megélhetéssel küzdenek az emberek, azt hiszem ez a minimum

– írta Berki hozzátéve, hogy arról is most értesült, hogy az országgyűlési jegyzők havi kávézási kerettel is rendelkeznek, vagyis „közpénzből kávézhatnak”.

Ugyancsak szeretném javasolni jegyzőtársaimnak, különösen a Nógrád megyei Dócs Dávidnak, hogy mondjanak le erről a keretről, és kávézzanak saját pénzükből

– üzente a balassagyarmati politikus.

