Gyanúsított lett az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Volodimir Zelenszkij elnök egykori bizalmasa, Andrij Jermak – írja a Guardian.

A brit lap az ukrán korrupcióellenes szervek hétfői közleményére hivatkozva azt írta, hogy „Ukrajna Elnöki Hivatalának volt vezetője” is szerepel azok között, akiket bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítanak. A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai mintegy 10,5 millió dollárt mostak tisztára egy Kijev melletti elit lakóingatlan-fejlesztésen keresztül.

A hatóságok az ukrán törvényeknek megfelelően ugyan nem nevezték meg Jermakot, ám az ukrán média nagyrészt vele azonosította a gyanúsítottat. Az ukrán Radio Libertynek nyilatkozva Jermak tagadta, hogy a fejlesztésben szereplő ingatlana lenne, de további észrevételt az ügyhöz nem fűzött.

Az ügy annak a tavaly novemberben nyilvánosságra hozott átfogó vizsgálatnak a része, amely magas szintű korrupciót érint. Zelenszkij elnök egyik korábbi üzlettársát akkor azzal vádolták meg, hogy 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett az állami atomenergia-ügynökségnél.

A vizsgálat részeként vádat emeltek egy volt miniszterelnök-helyettes és Zelenszkij közeli szövetségese ellen is.

Zelenszkij kommunikációs tanácsadója, Dmitro Litvin azt mondta a sajtónak, hogy egyelőre korai lenne kommentálni a Jermakkal szembeni gyanúsítást, mert az eljárási cselekmények még folyamatban vannak.

Jermakot jó ideje Ukrajna második legbefolyásosabb emberének tartották Zelenszkij után. Az elnök bizalmasa választott tisztség nélkül is rendkívül nagy befolyást gyakorolt az ukrán politikai folyamatokra.

Az egykori filmproducer és szórakoztatóipari jogász korábban gyakran jelent meg Zelenszkij környezetében nyilvános eseményeken, és szintén ő volt Ukrajna vezető tárgyalója az Egyesült Államok által támogatott, Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon is.

Tavalyi lemondása egy nagyobb kormányzati átalakításba illeszkedett, amelynek célja az elnöki hivatal iránti bizalom helyreállítása volt, miután az elnöki palotát a hatalom központosítására vonatkozó vádakkal hozták összefüggésbe.