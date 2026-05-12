Ruff Bálint: Miközben a János kórházban az emberek fejére esik a mennyezet, önök ott dolgoztak fent, és azt gondolták, hogy ez önöknek jár

Három dátumot emelnék ki: 1990, 2010 és 2026

– mondta el az Igazságügyi Bizottságban a miniszterjelölti meghallgatásán Ruff Bálint, akit Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség vezetésére jelölt. Ruff korábban a Partizán Vétó című műsorát vezette, valamint Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester tanácsadója volt.

Ruff a meghallgatás kezdete előtt hivatalosan nem kaphatott szót, addig arról beszélt az újságíróknak, mit láttak, amikor Magyar Péterrel hétfőn este meglátogatták a Karmelitát, a Miniszterelnöki Kabinetirodát és a Belügyminisztériumot.

Csontos Bence és Bíró-Nagy András nevét jelentette be Ruff államtitkárokként. Csontos a Tisza politikusa, Bíró-Nagy korábban a Policy Solutions vezetője volt.

Ruff a dátumokat azért említette, mert szerinte ezeknél volt esély a jogállam helyreállítására. 2010-ről azt mondta: óriási felhatalmazást kapott az Orbán-kormány, és ebből az elmúlt 35 év legrosszabb 16 éve lett. Szerinte Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor kéz a kézben tették tönkre az országot.

Négy kétharmadot kapott a Fidesz-KDNP, hogy az országot rendbetegye. Hát, nem sikerült.

Ruff ezután arról beszélt, hogy a hétfőn este olyan élménye volt, ami egy életben egyszer adatik meg: benézhetett a Karmelita néven elhíresült kormányzati épületbe.

Láttunk már képeket belülről a Karmelitáról, lehetett tudni, mik történnek ott, voltak képek, voltak fotók. Azt az urizálást, azt a pénzpazarlást visszaadni, nem tudja semmi

– fogalmazott, mire Tuzson Bence ügyvivő igazságügyi miniszter bekiabált:

Ez hazugság!

Ruff azzal folytatta: