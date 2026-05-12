A Peller-nővérek elárulták, melyik kollégájuk búcsúja érintette meg őket a legjobban a Reggeliből váló távozásuk után

Grósz Petra
2026. 05. 12. 19:10
Április végén lapunk is beszámolt arról, hogy Peller Anna és Peller Mariann otthagyják az RTL Reggelit. Nemrég a story.hu szúrta ki, hogy a testvérek az Így jártam a nővéremmel című podcast legfrissebb részében is beszéltek a távozásukról, illetve arról, hogy még mindig dolgozik bennük a megszokás. Peller Anna például „jó reggelttel” köszön a színházba érkezve, és továbbra is igen korán szól az ébresztője A mi kis falunk forgatási napjain miatt. A hajnali fél 5 előtti ébredés pedig Peller Mariann életéből sem törlődött még ki teljesen.

Ennek ellenére mégis néhány nap eltelte után elkezdték észlelni magukon a változást, hiszen végső soron többet alhatnak, mint amíg a korán kezdődő műsor háziasszonyai voltak.

A beszélgetés alkalmával Peller Mariann arról is szót ejtett, hogy mindketten fájó szívvel búcsúztak a Reggeli csapatától, kollégáik közül pedig leginkább Jakupcsek Gabriella búcsúja érintette meg őket.

Szeretnénk megköszönni a kollégák üzeneteit is. A teljesség igénye nélkül, de hogy Jakupcsek Gabitól az üzenet, amit kaptunk… Azt írta, hogy jó döntést hoztunk, és virágkorunkat fogjuk élni. Gabi, rajongunk érted, tudjál róla. Hogy ez az én életemben megadatott, hogy az egyik ikonommal dolgozhatok együtt, akit néztem ifjabb koromban, és néztem, hogy csinálja ezt a szakmát! Olyan tartása van, mint egy nemes nőnek, miközben cinkos is. Humora van, lazasága!

– dicsérte Jakupcseket a műsorvezető.

A nővérek távozása után egy régi-új műsorvezető csatlakozott a Reggeli stábjához:

