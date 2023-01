Öt kormányzó és két miniszterhelyettes is távozni kényszerült

Tovább dőlnek a dominók, öt regionális kormányzó is távozik posztjáról feltehetően a hétvégén kitört korrupciós botrány miatt. Az ukrán állami tévé szerint a kijevi, a szumi, a zaporizzsjai, a dnyipropetrovszki és a herszoni kormányzónak kell mennie. Lemondott továbbá két miniszterhelyettes is, Vacseszlav Negoda és Ivan Lukeria is.

Mint már beszámoltunk róla, az elnöki hivatal helyettes vezetője, Kirilo Timosenko, a védelmi miniszterhelyettes, Vacseszlav Sapovalov és a menesztették a főügyészhelyettest, Olekszij Szimonenkót is.