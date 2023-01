18-ra emelkedett a helikopter-baleset halálos áldozatainak száma. Olekszij Kuleba, a kijevi régió kormányzója elmondta, hogy az áldozatok között három gyerek is van. 29-en megsebesültek a baleset során.

Terrible news from Kyiv.

Helicopter with 9 people on board fell on the kindergarten in Kyiv.

Already confirmed 18 dead. 3 of them are kids 😢

Also, confirmed death of Minister of Internal Affairs of Ukraine Monastyrskyi and his deputy.

22 in injured, 10 of them are children. pic.twitter.com/Co1ydEKNj8

— Alex Bond (@AlexBondODUA) January 18, 2023