Kedden legalább 27 ember meghalt azokban a csapásokban, melyeket Oroszország hajtott végre ukrán területek ellen, néhány órával az Ukrajna által javasolt tűzszünet életbe lépése előtt – adta hírül a Reuters. Ezzel a keddi lett idén az egyik legtöbb civil áldozattal járó csapás.

Mindkét fél tűzszünetet hirdetett

Oroszország május 8–9-én a Szovjetunió náci Németország felett aratott második világháborús győzelmét ünnepli, ebből az alkalomból tűzszünetet hirdetett ezekre a napokra.

Ukrajna válaszul egy május 5-én éjfélkor életbe lépő, határozatlan idejű tűzszünetet javasolt, arra kérve Moszkvát, hogy viszonozza azt.

Nem elfogadható, hogy Oroszország egyetlen napra felfüggessze a támadásokat a katonai parádé miatt, miközben addig súlyosan bombázta Ukrajnát – reagált a mostani támadásokra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A csapások minden jel szerint még a határidő előtt történtek – a tűzszünet életbe lépése után nem érkeztek hírek újabb támadásokról.

Ezeket a városokat támadták

Légibombák és drónok támadása nyomán legalább tizenkét ember halt meg Zaporizssja városában, húszan pedig megsérültek – közölte Ivan Fedorov regionális kormányzó. A városban lakóépületek és üzlethelyiségek is megrongálódtak, autók és garázsok gyulladtak ki, és sűrű fekete füst szállt az ég felé.

A városi tanács titkára „cinikus támadásról” beszélt, szerinte a négy irányított légibomba után az oroszok szándékosan drónokkal kezdték támadni ugyanazokat a helyszíneket.

A frontvonal közelében fekvő Kramatorszk városában három légibomba hat ember halálát okozta, tizenketten pedig megsérültek a regionális kormányzó szerint. A szintén délkeleten található Dnyipróban négy ember halt meg orosz támadások nyomán, de a Poltava régió gáztermelő létesítményei elleni támadásban és a szomszédos harkivi régióban is összesen öt ember vesztette életét.

Ezek teljesen cinikus, értelmetlen terrortámadások, amelyeknek semmilyen katonai értelmük nincs. Az ilyen orosz csapások városaink és falvaink ellen egyetlen napra sem szűnnek meg

– írta Zelenszkij.

Közép-Oroszországban egy ukrán dróntámadás a Csuvashia régióban két ember halálát okozta – jelentette az orosz állami TASZSZ hírügynökség. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem kedden hét óra alatt 93 ukrán drónt fogott el a Krím felett és más orosz régiókban.