Biszexuálisként coming outolt Hayden Panettiere

Hamarosan debütál Hayden Panettiere This Is Me: A Reckoning című memoárja, melyben a 36 éves színésznő biszexuálisként coming outol. A témában nemrég a US Weeklynek adott interjút, egyebek mellett azt is megosztva, hogy most mondta ki először hangosan, hogy biszexuális. Hozzátette: bár soha nem érezte úgy, hogy eljött a megfelelő idő arra, hogy nyilvánosan beszéljen a szexualitásáról, „jobb később, mint soha” – szúrta ki a Page Six.

Bevallása szerint fiatalkorában a környezete nem arra bátorította, hogy önmagát adja, hanem „kényszerítették, hogy mindig tökéletes legyen”. Volt idő, amikor több nő is felvállalta biszexualitását, de ekkoriban úgy érezte, a dolog divattá vált, és attól félt, ha őszinte lesz, az azt a hatást kelti majd, mintha ő is felugrana erre a vonatra.

A beszélgetésből kiderült, hogy Panettiere az évek során nőkkel is randizgatott, de ijesztőnek találta, hogy mindig lesifotósok loholtak a nyomában. Megjegyezte, hogy már gyerekként is jobban érdeklődött a nők iránt, mint a férfiak iránt.

Azt mondja, sosem merte magát érzelmileg teljesen belevetni egy azonos nemű kapcsolatba, mert ahogyan fogalmaz, a szerelem nem olyasmi, amit valaha is el akarna titkolni.

Mint ismeretes, a színésznőnek több híres férfival is volt kapcsolata: együtt járt Milo Ventimiglia színésszel, majd Volodimir Klicsko profi ökölvívóval – utóbbival egy közös lányuk is született, Kaya –, 2018 és 2022 között pedig állítólag bántalmazó párkapcsolatban élt Brian Hickerson színésszel. Hickersont 2020-ban letartóztatták, majd családon belüli erőszak vádja miatt börtönre is ítélték.