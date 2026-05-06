hayden panettiere
Élet-Stílus

Biszexuálisként coming outolt Hayden Panettiere

Nathan Congleton / NBC / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 05. 06. 17:08
Nathan Congleton / NBC / Getty Images

Hamarosan debütál Hayden Panettiere This Is Me: A Reckoning című memoárja, melyben a 36 éves színésznő biszexuálisként coming outol. A témában nemrég a US Weeklynek adott interjút, egyebek mellett azt is megosztva, hogy most mondta ki először hangosan, hogy biszexuális. Hozzátette: bár soha nem érezte úgy, hogy eljött a megfelelő idő arra, hogy nyilvánosan beszéljen a szexualitásáról, „jobb később, mint soha” – szúrta ki a Page Six.

Bevallása szerint fiatalkorában a környezete nem arra bátorította, hogy önmagát adja, hanem „kényszerítették, hogy mindig tökéletes legyen”. Volt idő, amikor több nő is felvállalta biszexualitását, de ekkoriban úgy érezte, a dolog divattá vált, és attól félt, ha őszinte lesz, az azt a hatást kelti majd, mintha ő is felugrana erre a vonatra.

A beszélgetésből kiderült, hogy Panettiere az évek során nőkkel is randizgatott, de ijesztőnek találta, hogy mindig lesifotósok loholtak a nyomában. Megjegyezte, hogy már gyerekként is jobban érdeklődött a nők iránt, mint a férfiak iránt.

Azt mondja, sosem merte magát érzelmileg teljesen belevetni egy azonos nemű kapcsolatba, mert ahogyan fogalmaz, a szerelem nem olyasmi, amit valaha is el akarna titkolni.

Mint ismeretes, a színésznőnek több híres férfival is volt kapcsolata: együtt járt Milo Ventimiglia színésszel, majd Volodimir Klicsko profi ökölvívóval – utóbbival egy közös lányuk is született, Kaya –, 2018 és 2022 között pedig állítólag bántalmazó párkapcsolatban élt Brian Hickerson színésszel. Hickersont 2020-ban letartóztatták, majd családon belüli erőszak vádja miatt börtönre is ítélték.

Kapcsolódó
Hayden Panettiere exét 45 nap börtönre ítélték
Családon belüli erőszak vádja miatt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szatmáry Kristóf: „Ki a f@sz ez a Balásy?”
Megszólalt Balásy Gyula ügyvédje a nyomozásról
NKA-ügy: Pataky Attila „napfényben utazó jövendőt” prognosztizált a pályázatában, a fia még ennél is tovább ment
Kvíz: mindenkinek van keresztneve, de a jelentését is tudod?
Vitatható adatok, zavaró kérdésfeltevés, könnyen megoldható esszésor – Repárszky Ildikó vezetőtanárral elemezzük a töriérettségit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik