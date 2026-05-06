Észak-Korea alkotmányából törölték azt a kitételt, hogy az ország Dél-Koreával való egyesítésére törekednének

Kikerült az észak-koreai alkotmány legutóbb közzétett változatából az ország egyesítése Dél-Koreával – derült ki a dél-koreai országegyesítési minisztérium által szerdán megosztott dokumentumból.

Az MTI beszámolója szerint a nevezett tárca sajtótájékoztatóján elmondták, hogy az alkotmány legutóbb, márciusban elfogadott változatában nem szerepel „az egyesítésért folytatott küzdelem”, ami szakértők szerint a Phenjan és a Szöul közötti kapcsolatok további romlására utal.

Az új alkotmány ugyanakkor rögzíti Észak-Korea határait is:

az északi térségben Kínát és Oroszországot,

Délen pedig „a Koreai Köztársaságot”.

Ezen a ponton leszögezte azonban Phenjan, hogy nem fog tétlenül nézni semmiféle határsértést.

I Dzsemjong dél-koreai elnök a 2025-ös beiktatása óta törekszik a két Korea közötti kapcsolatok újrafelvételére, Kim Dzsongun észak-koreai vezető idén márciusban Dél-Koreát „a legbarátságtalanabb ellenséges államnak minősítette”, álságosnak nevezve Szöul kísérleteit az enyhülésre. Ellenben Észak-Korea gőzerővel dolgzik az Oroszországgal ápolt kapcsolatok mélyítésén, amelynek keretében a többi között katonákat is küldtek Moszkva oldalán az ukrajnai frontra, technikai és gazdasági segítségért cserébe.

A két Korea jogilag évtizedek óta hadban áll egymással, az 1950-től 1953-ig tartó koreai háború ugyanis hivatalosan fegyverszüneti megállapodással ért véget, és a mai napig sem született békeszerződés a két ország között.