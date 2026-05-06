Közel lehet az iráni–amerikai béke

Közel a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között egy egyoldalas egyetértési memorandumról, amely lezárná a háborút, és keretet adna a részletesebb nukleáris tárgyalásoknak – írta szerdán az Axios két amerikai tisztviselő és két másik, az ügyet ismerő forrás nyilatkozata alapján.

Egyelőre még nem született megállapodás, de a források szerint a háború kezdete óta most állnak a legközelebb ehhez a felek, és ez a következő 48 órában, Irán válaszától függően megtörténhet.

Miről szól a memorandum?

Jelenlegi formájában a dokumentum kimondaná a térségben zajló háború végét, és elindítana egy 30 napos tárgyalási időszakot egy részletes megállapodás kidolgozására, amely a szoros megnyitásáról, Irán nukleáris programjának korlátozásáról és az amerikai szankciók feloldásáról szólna.

Részletesebben:

Irán moratóriumot vállal a nukleáris dúsításra,

az Egyesült Államok feloldja szankcióit, és több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni pénzeszközt szabadít fel,

és mindkét fél enyhíti a Hormuzi-szoroson való áthaladás korlátozásait.

A memorandum számos pontja egy végleges megállapodás megkötésétől függene, így addig várhatóan nem rendeződne teljes mértékben a konfliktus. Egyes amerikai tisztviselők ugyanakkor továbbra is szkeptikusak, hogy még egy ilyen kezdeti megállapodás is létrejön-e.

Az urándúsítás körül vannak a legnagyobb viták

Két amerikai tisztviselő azzal magyarázta Trump szerdai döntését, miszerint ideiglenesen felfüggesztette a Hormuzi-szorosnál indított amerikai műveleteket, hogy sikerült előrelépéseket elérni a részben közvetítőkön keresztül zajló tárgyalásokban.

A legintenzívebb tárgyalások a források szerint az urándúsítási moratóriummal kapcsolatosak, mely legalább 12 év lenne, de akár 15 év körül is alakulhat. Irán korábban 5 éves moratóriumot javasolt, míg az Egyesült Államok 20 évet követelt. Irán a memorandum szerint vállalná, hogy soha nem törekszik nukleáris fegyver megszerzésére és nem végez ilyen irányú tevékenységeket.

Két az ügyet ismerő forrás szerint Irán beleegyezhet abba is, hogy a magas dúsítású uránt kiviszi az országból – ez régóta amerikai prioritás, amelyet Teherán eddig elutasított. Lehetséges célországként az Egyesült Államok is felmerült.