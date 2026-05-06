Közzétették a matekérettségi hivatalos megoldásait

admin Rugli Tamás
2026. 05. 06. 08:08
Az Oktatási Hivatal közzétette a hivatalos megoldókulcsot.

A magyarhoz hasonlóan az Oktatási Hivatal egy nappal a vizsga után, szerda reggel közzétette a középszintű matekérettségi hivatalos megoldásait is. A megoldások ide kattintva, és alábbi galériánkban is megtekinthetők.

Az idei matekérettségi a lapunk által megszólaltatott szaktanár szerint „nem volt nehezebb, mint az előző évek feladatsora”, ez alapján az ötöshöz sem kellett extra teljesítmény.

„Az első rész kifejezetten a fogalmak ismeretéről szólt. Gyakorlatilag minden, a középiskolás tananyagban érintett témakörrel találkozhattak a diákok” – mondta a 24.hu-nak Horváth Péter matematika–fizika szakos tanár, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója, aki szerint a középszintű feladatsor kifejezetten nem a tananyag nehézségeit tartalmazta, így, aki valamelyest is tett lépéseket a sikeres matematikaérettségi felé, annak nem lehetett problémája a teljesítéssel.

Aki esetleg még nem tette meg, a hétfői magyarérettségi hivatalos megoldásait itt tudja böngészni.

