Lázár Jánost károkozóként citálják a bíróságra, amiért egy Mészáros-cég nem fizetett ki kétmilliárdot az alvállalkozójának

Bírósághoz fordult a felcsúti R-Kord Építőipari Kft. egyik csődközelbe került alvállalkozója, mert Mészáros Lőrinc cége nem fizette ki nekik azokat a pénzeket, amelyek egy több tízmilliárdos vasúti beruházáshoz kapcsolódó megbízásaik után szerintük jártak volna, a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pedig csak ígérgette, hogy intézkedik a rendezés ügyében.

A Nydeum Kft. Székesfehérvári Törvényszékre benyújtott keresetében az R-Kord mellett károkozókként jelölte meg az államot, magát Lázárt, valamint az ÉKM két magas rangú tisztségviselőjét, és azt kérte, hogy bíróság kötelezze őket 1,9 milliárd forint, valamint az összeg késedelmi kamatnak kifizetésére.