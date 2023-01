Így mentenek ki egy nőt a lerakétázott házból

Valahol a negyedik-ötödik emelet körül mentenek ki a tűzoltók egy sokk hatása alatt álló nőt a rakétatalálatot kapott dnyiprói házból. A nyolcemeletes lakóház közepe teljesen összeomlott, az eddigi jelentések szerint ketten meghaltak, 27-en megsebesültek, köztük hat gyerek.

Rescuers are bringing a person down to safety from the building in Dnipro city ruined by a Russian rocket.

When that woman woke up this morning, she couldn't even have imagined the nightmare she would find herself in several hours later.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/xjiJy3ReVK

