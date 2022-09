„Határozatlan idejű szabadságra” megy a csecsen Ramazan Kadirov

Sarah Rainsford, a BCC külügyi tudósítója osztott meg egy izgalmas videót a Twitteren. Ebben Ramzan Kadirov csecsen vezető bejelenti, hogy „határozatlan idejű szabadságot vesz ki”.

Kadirovot, aki 2007 óta vaskézzel kormányozza az orosz csecsen köztársaságot, márciusban Putyin előléptette az Ukrajnai inváziójában játszott szerepéért.

A 45 éves Kadirov az eredetileg a Telegramon közzétett videóban a híradás szerint így fogalmaz:

A BBC munkatársa a következővel kommentálta a videót:

Is Kadyrov resigning or is this some weird Kadyrovism?



He says he’s just realised he’s led Chechnya for 15 years, & guests are best loved when they leave on time ‘so I think my time has come too (chuckle) before they kick me out’



Maybe he just wants everyone to beg him to stay pic.twitter.com/Vqb54RhsAv