M1, M7, M0: balesetek, torlódások több autópályán is

Baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autóút Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s csomópont közelében – írja az Útinform. A 18-as kilométer közelében több jármű koccant össze, a belső sávot lezárták, emiatt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M0-s körgyűrű keleti szektorában is baleset történt: két személyautó ütközött össze Maglód térségében, a 47-es kilométernél, a torlódás 1-2 kilométeres.

Erős a forgalom az M7-es autópályán is, Budapest felé. A Székesfehérvár térségében kiépített terelésnél 4-5 km-es torlódás alakult ki. A helyzeten ront, hogy a 61-es km-nél több személyautó is összeütközött a belső sávban. Aki teheti, annak a 64-es km-nél ajánlott letérni a pályáról, és a 7-es főúton kerülni. A Velencei-tónál már újra föl lehet hajtani az autópályára.